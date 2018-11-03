В Китае на скоростном шоссе столкнулись 28 грузовиков, есть жертвы

Сегодня, 12:49 \\ Происшествия

На пропускном пункте Пинъюй в городе Чжумадянь случилось массовое ДТП, в котором столкнулись 28 грузовиков на скоростном шоссе. В происшествии не обошлось без погибших.

Об этом сообщает агентство Синьхуа. Авария произошла вчера в 07:30 по местному времени в провинции Хэнань в центре Китая. После аварии срочно были госпитализированы 13 человек, трое из которых не выжили. Позже стало известно, что количество жертв выросло до 9 человек и еще столько же находятся в реанимации с травмами тяжелой степени.

По предварительным данным стало известно, что причиной такого страшной аварии мог стать туман, который лег на скоростное шоссе. В следствии резкого снижения видимости произошел ряд ДТП.

Движение по трассе восстановили сегодня, 20 ноября, по полудню.

К слову, недавно произошло ДТП в уезде Цзинбянь китайской провинции Шэньси, в результате которого погибли 4 человека и еще 41 человек получили ранения. Авария случилась в результате скользкой дороги.

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Автор - Константин Никитин
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