В Саратовской области пенсионер скончался под окнами больницы

При этом, пожилой мужчина являлся пациентом медицинского учреждения.

Сотрудники Главного управления МВД России по Саратовской области сообщают о несчастном случае, по ходу которого на территории города Энгельса скончался 67-летний пациент 1-й городской больницы. Согласно информации, которую они предоставляют, он выпал из окна четвертого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сообщается, что сотрудники госпиталя проводили реанимацию пострадавшего, однако привести его в сознание им не удалось. Пенсионер умер под окнами медучреждения. По факту произошедшего последовало вмешательство сотрудников Следственного комитета. Они проверяют, могли ли другие пациенты или сотрудники быть виновны в смерти мужчины.