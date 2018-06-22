Нападение на безвинных: на западе Москвы маньяк пытался задушить школьницу

Вчера, 23:36 \\ Происшествия

Как стало известно журналистам, в западном районе Москвы маньяк напал на тринадцатилетнюю школьницу, пытаясь ее задушить удавкой. О данном инциденте рассказала мать девочки, которая опубликовала в социальных сетях сообщение о случившемся с ее дочерью.

По ее словам, неизвестный мужчина накинулся на школьницу во дворах недалеко от станции метро "Университет". Преступник начал ее бить, а затем оттащил в сторону от дороги в попытках задушить. Девочке удалось вырваться только благодаря своему активному сопротивлению. Она прибежала домой, где обо всем рассказала родителям. У ребенка остались следы на шее и ссадины. Они обратились в отделение полиции, сейчас поиском преступника занимаются правоохранительные органы.

Также стоит отметить, что спустя некоторое время после публикации первого сообщения в сети появилось еще одно, в котором можно обнаружить схожие следы преступления. Автором второго поста оказалась москвичка, проживающая в Кунцеве.

В Москве появилась тенденция к снижению количества преступлений, совершаемых гастарбайтерами. В число главных причин этого входят такие как улучшение системы видеонаблюдения в Москве, а также значительный рост эффективности работы полиции. К тому же, необходимо учитывать и от факт, что 70% мигрантов регистрируются, получают патенты и оставляют отпечатки пальцев.

В ЗАО возбуждено уголовное дело о сбыте поддельных денежных средств. Сотрудниками правоохранительных органов был задержан приезжий мужчина, подозреваемый в сбыте поддельных денежных купюр. Установлено, что преступник получил от неустановленных соучастников поддельные банковские билеты

Поделиться новостью:
Автор - Алевтина Сергеева
Главное за неделю

В Красноярском крае при загадочных обстоятельствах погиб первый вице-спикер заксобрания

 Известно, что тело Алексея Клешко нашли рядом с многоэтажным домом, в котором он проживал на территории административного центра по улице Декабристов.

В случае передачи части Курил Японии Токио намеренно установить там свой суверенитет

 Ради этого в правительстве страны даже заявили, что не станут разрешать США размещать...

Житель США избежал 99-летнего заключения благодаря селфи

 Фотография помогла Кристоферу Прекопию отстоять свою невиновность в суде. Такую ситуацию...

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его...

В Тосно спасли подростка от прыжка с балкона горящей квартиры

В Ленинградской области в Тосно пожарные спасли юношу и его бабушку от пожара. Подросток...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ