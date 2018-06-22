Нападение на безвинных: на западе Москвы маньяк пытался задушить школьницу

Как стало известно журналистам, в западном районе Москвы маньяк напал на тринадцатилетнюю школьницу, пытаясь ее задушить удавкой. О данном инциденте рассказала мать девочки, которая опубликовала в социальных сетях сообщение о случившемся с ее дочерью.

По ее словам, неизвестный мужчина накинулся на школьницу во дворах недалеко от станции метро "Университет". Преступник начал ее бить, а затем оттащил в сторону от дороги в попытках задушить. Девочке удалось вырваться только благодаря своему активному сопротивлению. Она прибежала домой, где обо всем рассказала родителям. У ребенка остались следы на шее и ссадины. Они обратились в отделение полиции, сейчас поиском преступника занимаются правоохранительные органы.

Также стоит отметить, что спустя некоторое время после публикации первого сообщения в сети появилось еще одно, в котором можно обнаружить схожие следы преступления. Автором второго поста оказалась москвичка, проживающая в Кунцеве.

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