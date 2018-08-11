Пил или не пил - разберемся: главного тренера «Енисея» Аленичева задержали сотрудники ДПС

Как отмечается, главного тренера "Енисея" Аленичева задержали за езду в нетрезвом состоянии. В интернете появилось видео задержания.

Чуть позже стало известно из проверенных источников, что это был действительно 46-летний тренер футбольной команды "Енисей". Теперь мужчине необходимо выплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей, а также он будет лишен водительских прав сроком до двух лет. Сам мужчина спустя какое-то время прокомментировал случившееся в тот вечер. Он утверждал, что не употреблял алкогольных напитков в день задержания, а сотрудников ДПС обвинил в имитации.

Также известно, что Аленичев в тот вечер повздорил в баре с другим мужчиной, вслед за этим сразу после чего сел за руль автомобиля, намереваясь уехать. А его противник сообщил немедленно в полицию о том, что за рулем находится пьяный водитель. Стоит отметить и то, что бывший тренер «Спартака» сообщил об отсутствии тяги к алкоголю у своего коллеги. Он рассказал, что предупреждал его перед поездкой. Ему будет сложно в Красноярске, там вообще не воспринимают иногородних. После последнего проигрыша команды жители Красноярска подписали петицию за то, чтобы Дмитрия Аленичева заменили другим тренером. Многие хотели его отставки.