В Ростовском СТО вытащили котёнка, который застрял в моторе автомобиля

Сегодня, 20:56 \\ Происшествия

В одной из машин, которую привезли на СТО в Ростове, обнаружили маленького напуганного котенка. Он застрял в моторе автомобиля.

Необычное видео появилось на просторах интернета — во время разборки машины на СТО в городе Ростов специалисты нашли маленького полосатого кота, который не хотел вылазить из мотора машины. Для того, чтобы вытащить бедное животное оттуда, работникам пришлось полностью разбирать машину.

Судя по комментариям пользователей, СТО находится по улице Вавилова в Ростове-на-Дону. В момент, когда машину привезли на техническое обслуживание, рабочие услышали какой-то странный звук из капота машины, похожий на мяуканье кота. Оказалось, что там сидел кот, которому было достаточно комфортно находиться в моторе автомобиля, если он не хотел оттуда выходить. Видимо, из-за холодной погоды животное хотело там согреться. Сотрудники СТО уверяют, что котенка вовремя заметили в машине, иначе он мог бы серьезно пострадать.

Котенок сильно напуган, переживает стресс. Говорят, что внешне похож на домашнего. Сейчас кота приютили в мастерской, его кормят и активно ищут ему хозяина. Автомеханики уверены в том, что такой кот принесет своему новому хозяину счастье в дом.

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Автор - Константин Никитин
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