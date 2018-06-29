Ложный диагноз: мертвая пенсионерка очнулась в морге в Тульской области

В селе недалеко от Крапивной в Тульской области 88-летнюю бабушку признали мертвой, однако спустя три часа ее забрали из морга в живом состоянии.

Инцидент произошел в Щекинском районе. Об этом рассказала Елена - родственница пенсионерки. Первый раз она пришла навестить женщину, однако родственница заметила, что бабушка перестала дышать. Ей вызвали скорую помощь, затем приехал наряд полиции. В больнице врачи констатировали смерть. Вскоре тело забрали в морг.

Неожиданно, спустя три часа старушку привезли Елене назад и сказали, что она все-таки жива. Пенсионерка пришла в себя в морге, но не помнит, как она там оказалась. Бабушка была убеждена в том, что все время находилась в доме. Елена также рассказала, что старушка подумала, что ее хотели ограбить или убить. В связи с этим прокуратура назначила соответствующую проверку.

Подобный случай наблюдался в сентябре этого года, когда в морге Ирана неожиданно очнулся 6-месячный ребенок, который был признан мертвым.