Доказать правоту ножом: подростка из Тамбова подозревают в покушении на убийство

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Как стало известно, подростка из Тамбова подозревают в покушении на убийство своего одноклассника.

Мальчик в результате произошедшего конфликта нанес ножевые ранения своему сверстнику. Было возбуждено уголовное дело представителями исполнительной власти. Трое ровесников в учебное время находились в кабине старого заброшенного автомобиля, в салоне которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом своему оппоненту, после чего скрылся. Отмечается, что мальчик остался жив, поскольку ему на помощь пришел мужчина, который и отвез его в больницу.

Также в Тамбове окажут бесплатную юридическую помощь в спорных вопросах детских прав, будет организовано несколько таких пунктов. На этих встречах желающим окажут помощь в отношении обязательных мер поддержки семей с детьми. Помощь будет оказана детям-инвалидам, сиротам и опекунам специалистами отделения Пенсионного фонда России по ТО.

Сотрудники наркоконтроля провели семинар с коллегами из Тамбова, в рамках которого специалисты обменивались личным опытом друг с другом. В качестве изучаемого материала были представлены методические приемы, которые используют в работе при профилактике наркомании. В семинаре приняли участие свыше ста человек.

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Автор - Алевтина Сергеева
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