В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с авто на летней резине

Сегодня, 17:10 \\ Происшествия

Аварию зафиксировали в пределах автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. Она произошла на 73 километре ее протяженности.

 Сотрудники Госавтоинспекции МВД Российской Федерации по Республике Башкирия сообщают о дорожно-транспортом происшествии, которое произошло в понедельник, 19 ноября, в Караидельском районе примерно в половину пятого вечера. Согласно информации, которую они предоставляют, в результате аварии погибли шесть человек.

 Участниками смертельного ДТП стали два автомобиля отечественного производства: Bogdan-2111 и Lada Kalina на летней резине. Водитель, находившийся за рулем "Калины", допустил выезд на встречную полосу, из-за чего она врезалась в другое авто.

До сих пор на месте работают правоохранители, сотрудники скорой помощи, а также экстренных служб. Следователи считают основной причиной происшествия то, что один из транспортных средств передвигался на летних шинах.

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Автор - Мартина Корф
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