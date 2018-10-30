Четыре человека пострадали в ДТП на трассе А-107 в Новой Москве

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Как стало известно, они получили ранения различно степени тяжести.

 Сотрудники Госавтоинспекции МВД Российской Федерации по Московской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое в понедельник, 19 ноября, зафиксировали на территории Новой Москвы. Согласно информации, которую они предоставляют, в результате аварии пострадали четыре человека.

ДТП, о котором идет речь, произошло в пределах трассы А-107 недалеко от населенного пункта Щапово. Неизвестно, сколько именно транспортных средств стали его участниками. Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы с помощью карет скорой помощи.

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Автор - Мартина Корф
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