Четыре человека пострадали в ДТП на трассе А-107 в Новой Москве

Как стало известно, они получили ранения различно степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД Российской Федерации по Московской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое в понедельник, 19 ноября, зафиксировали на территории Новой Москвы. Согласно информации, которую они предоставляют, в результате аварии пострадали четыре человека.

ДТП, о котором идет речь, произошло в пределах трассы А-107 недалеко от населенного пункта Щапово. Неизвестно, сколько именно транспортных средств стали его участниками. Сообщается, что пострадавшие были госпитализированы с помощью карет скорой помощи.