Диспетчеры смогли предотвратить столкновение пассажирских самолетов над Москвой

Сегодня, 16:30 \\ Происшествия

Диспетчерам удалось развести в небе над Москвой два пассажирских лайнера, которые опасно сблизились из-за ошибки одного из пилотов.

Инцидент произошел поздно вечером 18 ноября с участием двух самолетов Airbus, один из которых совершал рейс из Калининграда в Москву и заходил на посадку над аэропортом Шереметьево, а второй вылетал из московского Внуково в Санкт-Петербург.

Пилот одного их самолетов начал снижаться, приняв на свой счет слова диспетчера, которые на самом деле были адресованы экипажу другого лайнера. В итоге вертикальный интервал между двумя самолетами достиг опасного расстояния в 200 метров.

К счастью, катастрофы удалось избежать, так как на борту одного из самолетов в 22.35 сработала система предупреждения об опасном сближении.

Однако официальный представитель Росавиации Сергей Извольский сегодня заявил, что сближения не было, потому что системы оповестили пилотов об опасности задолго до того, как ситуация стала угрожающей, и диспетчеры смогли вовремя "разрулить" ситуацию.

Самолеты успешно завершили свои рейсы и приземлились в местах назначения. Никто из пассажиров не пострадал.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

В Красноярском крае при загадочных обстоятельствах погиб первый вице-спикер заксобрания

 Известно, что тело Алексея Клешко нашли рядом с многоэтажным домом, в котором он проживал на территории административного центра по улице Декабристов.

В случае передачи части Курил Японии Токио намеренно установить там свой суверенитет

 Ради этого в правительстве страны даже заявили, что не станут разрешать США размещать...

Житель США избежал 99-летнего заключения благодаря селфи

 Фотография помогла Кристоферу Прекопию отстоять свою невиновность в суде. Такую ситуацию...

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его...

В Тосно спасли подростка от прыжка с балкона горящей квартиры

В Ленинградской области в Тосно пожарные спасли юношу и его бабушку от пожара. Подросток...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ