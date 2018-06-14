Диспетчеры смогли предотвратить столкновение пассажирских самолетов над Москвой

Диспетчерам удалось развести в небе над Москвой два пассажирских лайнера, которые опасно сблизились из-за ошибки одного из пилотов.

Инцидент произошел поздно вечером 18 ноября с участием двух самолетов Airbus, один из которых совершал рейс из Калининграда в Москву и заходил на посадку над аэропортом Шереметьево, а второй вылетал из московского Внуково в Санкт-Петербург.

Пилот одного их самолетов начал снижаться, приняв на свой счет слова диспетчера, которые на самом деле были адресованы экипажу другого лайнера. В итоге вертикальный интервал между двумя самолетами достиг опасного расстояния в 200 метров.

К счастью, катастрофы удалось избежать, так как на борту одного из самолетов в 22.35 сработала система предупреждения об опасном сближении.

Однако официальный представитель Росавиации Сергей Извольский сегодня заявил, что сближения не было, потому что системы оповестили пилотов об опасности задолго до того, как ситуация стала угрожающей, и диспетчеры смогли вовремя "разрулить" ситуацию.

Самолеты успешно завершили свои рейсы и приземлились в местах назначения. Никто из пассажиров не пострадал.