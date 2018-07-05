В Чикаго с 95-го этажа рухнул лифт с беременной женщиной

В здании Ханкок-центра в Чикаго лифт рухнул с 95 этажа вниз. На то время в кабине находились 6 человек, включая беременную женщину.

Как стало известно, один из тросов, удерживающих лифт, лопнул. В результате кабинка лифта на огромной скорости полетела вниз. Не смотря на это, лифт пролетел 84 этажа и остановился на уровне 11-го. Об этом сообщает CBS Chicago.

Пока не пришли сотрудники из экстренной службы, люди не понимали, где они находятся. Один из пассажиров рассказал, что все были в мыслях о смерти, пока летели вниз. Затем они резко услышали стук и хлопок. Имя туриста, прокомментировавшего инцидент, - Хайме Монтемайор. По данным источника, эвакуация заняла около 3 часов. Для того, чтобы спасти людей, спасателям пришлось пробивать дыру в стене. К счастью, никто не пострадал.

Инцидент произошел 16 ноября в 100-этажном здании Ханкок-центр.