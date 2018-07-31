Неизвестный сбил бывшего солиста "Поющих гитар" Валерия Ступаченко и его жену

Сегодня, 15:55 \\ Происшествия

Бывший солист вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» 75-летний Валерий Ступаченко был госпитализирован в состоянии средней тяжести после ДТП, произошедшего 18 ноября в Санкт-Петербурге.

Как сообщил Сергей Дронов, продюсер ансамбля и правообладатель бренда, артист и его жена были сбиты автомобилем на пешеходном переходе на проспекте Просвещения. Водитель покинул место происшествия. В настоящий момент полиция ведёт поиски виновника ДТП и просит свидетелей аварии незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Уточняется, что Ступаченко поступил в больницу с травмами обеих ног, его супруга находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Сейчас Валерий Ступаченко и его жена Вера находятся в стационаре Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга.

Ранее СМИ сообщали, что в минувшее воскресенье на проспекте Просвещения произошло ДТП: автомобиль сбил пожилую пару и скрылся с места аварии. 63-летняя женщина и 75-летний мужчина были доставлены в больницу. Предположительно, виновник аварии находился за рулём Renault Logan или Lada Largus. Особая примета автомобиля – отсутствие переднего бампера.

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Автор - Елена Андреева
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