На Ставрополье врачи попались на получении взяток

В Новоалександровском районе Ставрополья разгорелся громкий скандал. Двое сотрудником медико-социальной экспертизы № 17 филиала ФКУ были арестованы по подозрении в получение взятки за присвоение пациентам «липовой» инвалидности. Об этом сообщило управление Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю.

Под следствием сейчас находятся 48-ми летний руководитель учреждения и 44-х летний врач. Против них уже возбуждены уголовные дела.

По данным следствия, с ноября по декабрь 2017 года они брали от пациентов взятки за присвоение им нужной группы инвалидности. Стандартная сумма «вознаграждения» составляла от 15 до 20 тысяч рублей. Всего нарушители закона смогли заработать таким способом более 136 тысяч рублей.

В данный момент расследование дела продолжается. В учреждении работают следователи, которые проверяют причастность остальных сотрудников организации к аналогичным нарушениям закона и собирают дополнительные доказательства против уже задержанных лиц.