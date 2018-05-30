Генпрокуратура возбудила дело против Браудера о создании преступного сообщества

Примечательно, что финансиста уже обвинили в России в махинациях и уклонении от уплаты налогов и заочно приговорили к девяти годам заключения.

Накануне в Москве провели брифинг, главной темой которого стало возбуждение нового уголовного дела против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Официально от лица Генпрокуратуры выступил советник генерального прокурора Николай Атмоньев. Он уточнил, что предпринимателя обвиняют в создании преступного сообщества.

В связи с этим в ведомстве говорят о том, что уже скоро объявят Браудера в международный розыск. Такой шаг совершат на основании того, что против него нашлись новые улики. Так, например, следователи выявили названия компаний и финансовых учреждений, куда он перечислял средства и через которые их обналичивал. Примечательно, что большинство из них находится на Кипре, в Латвии и других странах и территориях, где отслеживание передвижения денежных сумм не представляется легким.

В Генпрокуратуре также заявили, что основатель Hermitage Capital, возможно, виновен в смерти своих подельников, Сергея Магнитского, Октая Гасанова, Валерия Курочкина и других. По мнению сотрудников, у Браудера был мотив - не допустить, чтобы они дали против него признательные показания.