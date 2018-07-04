В Красноярском крае при загадочных обстоятельствах погиб первый вице-спикер заксобрания

Известно, что тело Алексея Клешко нашли рядом с многоэтажным домом, в котором он проживал на территории административного центра по улице Декабристов.

Сотрудники СУ Следственного Комитета Российской Федерации по Красноярскому краю сообщают о случае, по ходу которого погиб первый вице-спикер регионального заксобрания Алексей Клешко. Согласно информации, которую они предоставляют, депутат выпал из-за решетки балкона подъезда. В СК уточнили, что не исключают версию с самоубийством.

Тем не менее, знакомые с Клешко люди находят загадочными обстоятельства, при которых он умер. По их словам, они не замечали за ним странностей. К тому же, всего за несколько дней до произошедшего он побывал на службе Свято-Успенского Монастыря.

После смерти у депутата не осталось семьи. В своей квартире в Красноярске он проживал совсем один.

Его знакомые также рассказали представителям СМИ, что, когда правоохранители попытались войти в квартиру Алексея Клешко, входная дверь в нее была заперта.