Взбунтовавшийся "клаббер": росгвардейцы задержали стрелявшего мужчину

Как отмечается, житель Петербурга устроил стрельбу возле ночного клуба после того, как ему отказали в пропуске.

Как было сообщено в управлении Росгвардии, сотрудники которой выезжали на место происшествия, охрана клуб, заметив у мужчины оружие, не пустила его внутрь увеселительного заведения. В результате этого он начал угрожать травматическим пистолетом всем присутствующим, а не только охранникам. Известно также, что он выстрелил в сторону клуба и убежал. Правонарушителя догнали и поместили в отделение полиции.

Стоит отметить и то, что чемпион мира по рукопашному бою убил сотрудника Росгвардии во время перестрелки в одном из дагестанских кафе. Сам спортсмен, который сейчас находится в медицинском учреждении, был ранен выстрелом в бедро. Сотрудник полиции решил пресечь назревавший конфликт, в результате чего был смертельно ранен одним из его участников.

В Лондоне тоже произошла стрельба, в ходе которой пострадали три человека. Отмечается, что неизвестный открыл стрельбу рядом с железнодорожной станцией. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили четырех мужчин, трое из которых были госпитализированы. У двоих обнаружили огнестрельное ранение. На данный момент район, где происходила стрельба, оцеплен, преступника задержать не удалось, но следствие продолжается.

Также стоит отметить, что депутат Гордумы Владикавказа открыл стрельбу рядом с монастырем и убил собаку одного из местных жителей. Чиновник занимается овцеводством и он остался очень недоволен тем, что соседская собака загрызла его барана.