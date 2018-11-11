Активистки Femen пытались сорвать акцию в честь годовщины смерти Франциско Франко

18 ноября в Мадриде на площади Орьенте три представительницы феминистского движения Femen пытались сорвать акцию, проводимую в честь годовщины смерти испанского диктатора Франсиско Франко, как сообщило информационное агентство EFE.

На кадрах, распространившихся в сети, видно, что одной из девушек удалось забраться на сцену, в этот момент на неё набросились участники митинга, вмешались стражи порядка. На груди у полуобнажённых девушек было написано: «Законный фашизм, национальный позор», а на спине был изображён перечёркнутый герб периода франкистской диктатуры. Активисток задержали правоохранительные органы, обеспечивающие безопасность во время акции.

Всего в акции в честь годовщины участвовало 200 человек. В частности, они выразили недовольство, по поводу намерений властей перенести останки Франко из базилики Долины павших в иное место.

В пятницу, 16 ноября, начался суд над активистками Femen, которые в 2014 году устроили провокационную скандальную акцию протеста против закона об абортах в Испании. Девушки обнажили груди в Кафедральном соборе Мадрида и приковали себя к кресту, предварительно написав на теле: «Свобода абортам». Им было предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих.