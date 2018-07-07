В Великобритании собаку обвинили в расовой нетерпимости

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Британец пожаловался в полицию на собаку, которая испражнилась во дворе его дома. Как заявил мужчина, животное сделало это намеренно на почве расизма. Информация об этом появилась в Daily Mail.

Правоохранительные органы сообщили, что это не первый случай. За последние три года они получили около 2,5 тысяч аналогичных звонков. Например, один из звонивших увидел нетерпимость и ненависть при распечатывании его конверта на почте, второй – в человеке, проводящем агитацию за Brexit, третий – в лае собаки. Под подозрения попадала даже мёртвая крыса.

Бывший специальный констебль Дэвид Дэвис считает, что подобные звонки только мешают работать стражам порядка, и у полицейских остаётся меньше времени на расследование действительно важных дел. Он также порекомендовал британцам тщательно думать, прежде чем жаловаться на такие пустяки.

17 ноября в Нидерландах в городе Заандейк проводилась церемония в честь прибытия в страну Синтаклааса (Санта-Клауса), из-за чего в ряде городов прошли массовые беспорядки. Причиной негодования жителей стал помощник сказочного персонажа – Чёрный Пит, а именно его лицо, раскрашенное чёрной краской, что люди расценили как расизм. Протестующие кидались яйцами и устраивали драки. Ранее в США учительница была обвинена в расовой нетерпимости из-за костюма на Хэллоуин.

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Автор - Елена Андреева
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