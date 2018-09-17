Быть журналистом - опасно: в центре Киева радикалы напали на представителей телеканала NewsOne

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Как отмечается, в центре Киева радикалы напали на журналистов телеканала NewsOne. Это случилось во время акции радикалов против марша трансгендеров в центре столицы Украины.

Журналисты выступили, чтобы осветить акцию протеста, но их деятельности препятствовали радикалы, а также депутаты Верховной рады. Правительство Киева оставило пока что ситуацию без комментариев. За осенний период журналисты неоднократно подвергались нападению, а правоохранительные органы не обеспечивают журналистам необходимую безопасность.

В Киеве сорвали марш трансгендеров, радикалы не дали провести мероприятие. Националисты закидали дымовыми шашками представителей меньшинств, в результате чего тем пришлось немедленно спасаться бегством. Сотрудники полиции пытались навести порядок, но это ни на что не повлияло.

Также стоит отметить, что в ДНР сообщили о подготовке Киевом диверсии на химзаводе под Горловкой. Народная милиция ДНР полагает, что это делается с целью отвлечения основных сил ДНР на эвакуацию населения. Диверсия поручена отдельным подразделениям Вооруженных сил Украины, которые уже получили комплекты химической защиты.

Янукович пробудет в больнице около трех недель, в результате чего не сможет выступать в суде по делу о госизмене. Экс-президент госпитализирован в Москве, у него обнаружены травмы позвоночника и колена. В связи с этим он не может передвигаться.

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Автор - Алевтина Сергеева
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