На одной из улиц Воронежа образовался "фекальный" каток

Сегодня, 15:13 \\ Происшествия

На одной из улиц Воронежа прорвало канализационную трубу, в результате чего на проезжую часть и пешеходные пути вылились нечистоты. Из-за мороза они быстро замёрзли, образовав каток.

Инцидент произошёл во дворе дома №114/25 по улице Ломоносова. Жильцы домов несколько раз обращались в коммунальные службы, чтобы они исправили плачевную ситуацию с канализацией во дворе, однако их просьбы были проигнорированы. Как пояснили в мэрии, эта канализация бесхозная. Тем не менее, после того, как замерзшая субстанция покрыла целую улицу, аварию наконец-то устранили.

Сейчас жители Воронежа с улицы Ломоносова могут беспрепятственно ходить по улице и не испытывать проблемы с несвежим воздухом, но новость уже широко просочилась в СМИ, прославив город в плохом свете.

Помимо этого жители Воронежа с начала осени жалуются на фекальный запах, распространившийся в самые разные районы города. И несмотря на то, что правительству города было известно о ремонте на левобережных очистных сооружениях, только в начале ноября источник запаха был найден там. Также сегодня поступили анонимные жалобы на запах гари в городе. В настоящее время причина неприятного запаха не установлена.

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Автор - Елена Андреева
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