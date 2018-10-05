В Махачкале убит сотрудник Росгвардии

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В ходе конфликта в одном из кафе Махачкалы в ночь на 18 ноября был смертельно ранен сотрудник Росгвардии. Он погиб при попытке пресечь драку. Данное заявление сделала пресс-служба управления Росгвардии по республике Дагестан.

Как следует из сообщения, сотрудник ведомства оказался в кафе во внеслужебное время и стал свидетелем конфликта, который попытался разнять. Один из участников потасовки открыл стрельбу и смертельно ранил силовика.

В конфликте также был ранен сотрудник заведения, сейчас он находится в одной их городских больниц. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, его поместили в реанимацию ортопедо-травматологического центра. Он находится в сознании и с ним работают следователи.  Личность смертельно ранившего силовика человека уже установлена, и сейчас ведутся его поиски. По данным следствия, им является чемпионом мира по рукопашному бою Хаскил Якубов. Он скрылся с места инцидента на машине марки «Лексус». Уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Ранее издание «Интерфакс» сообщало, что в этом конфликте приняли участие три человека, и все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Год назад в Армавире (Краснодарский край) был убит полковник Росгвардии Пётр Ломакин. Он также погиб при попытке разнять драку в одном из городских кафе. Всего в тот раз жертвами конфликта с применением огнестрельного оружия стали три человек. Стрелявший был задержан и позже оправдан в суде. Присяжные заседатели посчитали, что он находился в состоянии аффекта и оборонялся.

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Автор - Анна Андреева
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