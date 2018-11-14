Число погибших при пожарах в Калифорнии возросло до 76 человек

Сегодня, 11:49 \\ Происшествия

И нет несчастиям конца… Число погибших при пожарах в американском штате Калифорния увеличилось до 76 человек. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщил журналистам шериф округа Бьютт Кори Хони.

Ранее жертвами стихии стали 71 человек, еще свыше 1276 числятся пропавшими без вести. По словам шерифа, уже установлены личности 63 из 76 погибших, однако пришли еще не все результаты анализов ДНК.

Российское посольство в США выразило соболезнования калифорнийским жителям. 

Напомним, что 13 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия и назвал пожар «монстром, которого необходимо остановить». Также он посетил город Парадайз (англ. Paradise) практически превращенный в пепел и стертый с лица Земли. Средства на борьбу с огнем выделяются из федерального бюджета. Ситуация до такой степени серьезная, что к тушению пожаров стали привлекать заключенных. Им платят по одному доллару в час.

Площадь всеуничтожающего пожара «Кэмп» (англ. Сamp) на севере Калифорнии в округе Бьютт составляет почти 600 квадратных километров. Пожарным удалось легализовать 50% возгорания. «Кэмп» уже признан самым страшным пожаром за всю историю штата. Огнь уничтожил свыше 12 тысяч строений, среди которых 9,8 тысяч составляют жилые дома.

Среди жителей штата объявлена массовая эвакуация. Свои дома в спешном порядке покинули не только простые жители, но и звезды Голливуда. Ким Кардашьян с мужем, певицы Леди Гага и Шер, актер Уилл Смит были вынуждены перебраться в более безопасное место. Без крыши над головой остались актер Джаред Батлер и певица Майли Сайрус. Они выложили в Instagram фото, показывающие, что на месте их домов осталось только пепелище.

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Автор - Анна Андреева
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