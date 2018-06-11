В Марселе бездомная облила соляной кислотой шестерых посетителей кафе

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Сообщается, что инцидент произошел 17 ноября около 18:00. Неизвестная зашла на территорию кафе, подошла к уличным столикам, за которыми сидели посетители, и вывила на них соляную кислоту, сообщает Le Parisien.

 По московскому времени происшествие случилось в районе 20:00. Название заведения не сообщается. Однако известно, что посетители находились на уличной веранде. Бездомная бросила в людей бутылку, в которой содержалось опасное вещество. На место событий сразу же были вызваны представители правоохранительных органов, а также машины скорой помощи. Известно, что ожоги получили шесть человек. При этом все травмы оказались легкими, однако, пострадавших все равно госпитализировали в медицинское учреждение в качестве меры предосторожности.

Позже сотрудники полиции выяснили, что, по слова очевидцев, злоумышленница знакома многим из местных жителей Марселя. Выяснилось, что горожане знают, что у женщины проблемы с психикой. Она не раз демонстрировала неадекватное поведение. Стражи порядка приняли необходимые меры, благодаря которым бездомную удалось задержать. В ближайшее время представители правоохранительных органов будут проводить расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, а также установить мотивы француженки.

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Автор - Евгения Чернобаб
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