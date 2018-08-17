Глухонемая школьница сбежала из дома ради парня

В культурной столице России полиция разыскивала глухонемую 16-летнюю ученицу 10 класса. Ее мать сообщила о пропаже ребенка.

Со слов матери, девушка 16 ноября вышла из дома, расположенного на улице Парковой в Петергофе по направлению к своему учебному заведению. Девочка посещает специальный коррекционный интернат на проспекте Энгельса. Домой вечером девушка так и не вернулась. Сотрудником полиции удалось связаться со сбежавшей школьницей. Посредством смс-сообщения она уведомила, что уехала к своему молодому человеку. Точного адреса она не дала, одна полиция установила, что школьница направляется во Всеволожский район.

Выяснилось, что ранее девушка уже сбегала из дома 10 ноября. Она состоит на учете в отделении полиции.

В январе 2018 года в Алматинской области 16-летняя девушка покинула дом из-за ссоры с близкими. Школьница оставила записку, согласно которой ее намерением была самостоятельная жизнь. Позже девушку нашли в Шымкенте, она обучалась в местном колледже. Предполагаемая причина побега – отношения с молодым человеком из Шымкента, с которым школьница общалась через социальные сети.