В Ростове пойман вор-эстет, совершавший кражи ради искусства

Злоумышленник украл из жилого дома ценные и дорогостоящие произведения искусства. Однако после его задержания выяснилось, что избавляться от награбленного он не стал и развесил картины у себя в квартире.

По словам официального представителя пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, вор-эстет перенес картины из дома владельцев в свой багажник. Однако не ста продавать их, как делают большинство грабителей, предметом краж которых становятся дорогостоящие произведения искусства. Оказалось, злоумышленник сам был любителем, а потому развесил их у себя дома.

Оказалось, что вор дождался, пока дома не будет хозяев, забрался внутрь и забрал картины. Наряду с ними, нарушитель вынес бытовую технику и стройматериалы. В полицию обратился потерпевший. Правоохранительные органы сработали оперативно и по горячим следам нашли вора. Проведя обыск в квартире 31-летнего ростовчанина, стражи порядка обнаружили полотна и иные предметы. Украденные вещи были возвращены законным обладателям. В настоящее время против злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.158 «Кража» Уголовного кодекса РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге у пенсионерки из дома вынесли картины известных художников на 18 миллионов рублей. Женщина обратилась в полицию, а сотрудники приступили к поискам злоумышленника.