Лев опозорился перед самкой, испугавшись собаки

В восточной части Африки в Республике Танзания был снят ролик с интересным поведением животных.

На льва и львицу отчаянно залаяла собака. Животные подошли ближе к громкому неизвестному животному. Вдруг неожиданно собака решила пойти в наступление, набросившись на царя зверей. Лев не ожидал такого поведения от животного, которое значительно меньше его по размерам. Лев решил не вступать в схватку и попятился назад. В итоге, собака тоже потеряла смысл происходящего и ушла. Львица все это время безучастно наблюдала за инцидентом.

Автор видео сообщил, что за некоторое время до появления собаки лев и львица спаривались.

В октябре в Сети появилось видео того, как лев, пытаясь покрасоваться собой, разогнал двух самок и упустил потенциальную добычу в виде бородавочника.