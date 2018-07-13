Лев опозорился перед самкой, испугавшись собаки

Сегодня, 20:05 \\ Происшествия

В восточной части Африки в Республике Танзания был снят ролик с интересным поведением животных.

На льва и львицу отчаянно залаяла собака. Животные подошли ближе к громкому неизвестному животному. Вдруг неожиданно собака решила пойти в наступление, набросившись на царя зверей. Лев не ожидал такого поведения от животного, которое значительно меньше его по размерам. Лев решил не вступать в схватку и попятился назад. В итоге, собака тоже потеряла смысл происходящего и ушла. Львица все это время безучастно наблюдала за инцидентом.

Автор видео сообщил, что за некоторое время до появления собаки лев и львица спаривались.

В октябре в Сети появилось видео того, как лев, пытаясь покрасоваться собой, разогнал двух самок и упустил потенциальную добычу в виде бородавочника.

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Автор - София Волкова
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