Женщина-смертница устроила взрыв возле КПП в Грозном

О происшествии рассказал генерал полиции Апти Алаудинов, который временно исполняет обязанности министра внутренних дел по Чеченской республике.

Возле КПП в Грозном случился взрыв. Его устроила женщина-смертница. Примерно в 16 часов неизвестная стала приближаться к федеральному посту полиции №21. Служащие заметили в поведении женщины странности. Они попросили ее остановиться и показать документы.

Женщина отказалась останавливаться и шла к КПП. Полицейские заметили, что на теле неизвестной была размещена самодельная взрывчатка. Они выстрелили в воздух, выстрел должен быть стать предупредительным сигналом. В этот момент женщина-смертница устроила взрыв.

По словам Апти Алаудинова, в результате взрыва пострадала лишь смертница. Никто не был травмирован, так как предупредительный выстрел вынудил женщину взорвать свою бомбу, не доходя до КПП. Это спасло от травм полицейских, которые находились возле пункта. Сейчас полиция пытается установить личность женщины-смертницы. Также уточняется, что происшествие не оказало никакого влияния на ситуацию в Грозном. По городу в обычном режиме курсирует общественный транспорт, все ведомства и торговые точки продолжают работать.