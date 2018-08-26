В больнице Барнаула женщина купила манты, внутри которых оказался камень

Сегодня, 18:20 \\ Происшествия

Местная жительница Барнаула обнаружила не самую приятную находку в больничной столовой. Девушка купила манты, но внутри них оказался кусок самого настоящего камня. Соответствующий снимок она опубликовала в социальной сети.

 О неприятной находке во время еды покупательница рассказала в Instagram. Девушка решила приобрести манты, чтобы пообедать, однако, ее ждал сюрприз. В одном из них она обнаружила кусочек самого настоящего камня. Ее запись – фотографии и небольшой рассказ – была опубликована в профиле «Черный список Барнаул». Примечательно, что под постом тут же стали появляться комментарии, где горожане рассказывали, что подобное не редкость в больничной столовой Барнаула, где и перекусывала девушка. Кроме того, подписчики в целом отметили, что качество еды в ней оставляет желать лучшего.

 Интересно, что, по словам одного из интернет-пользователей, одно из производств столовой находится на территории завода. Однако там вовсе не соблюдают даже самые минимально необходимые санитарные нормы. Он предположил, что манты с камнем могли попасть на кухню именно оттуда.

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Автор - Евгения Чернобаб
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