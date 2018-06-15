Житель США избежал 99-летнего заключения благодаря селфи

Фотография помогла Кристоферу Прекопию отстоять свою невиновность в суде. Такую ситуацию описало издание KVUE.

Бывшая девушка обвинила американца в нападении. Пострадавшая заявила, что житель США незаконно проник к ней в дом, нанес побои и оставил на груди крест, вырезанный канцелярским ножом. Правоохранители штата Техас восприняли слова предполагаемой жертвы всерьез и завели уголовное дело.

Кристофера Прекопию задержали и поместили под арест. Мужчина же настаивал на алиби - в момент преступления он был на расстоянии в 65 миль от дома экс-подруги вместе с родственниками. Позднее близкие уговорили суд отпустить Кристофера под залог в 150 тысяч долларов.

Во время расследования сторона защиты предъявила весомое доказательство в пользу обвиняемого. Его мать вспомнила ужин в отеле, когда подозреваемый сделал селфи для социальной сети. Благодаря геолокации, Кристофер Прекопия подтвердил свое истинное местоположение и избежал наказания. А ведь прокурор требовал тюремного заключения сроком на 99 лет. Как показала дальнейшая проверка, девушка выдумала преступление, чтобы отомстить.



