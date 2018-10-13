Восьмерых жителей Якутии уносит в море на оторвавшейся льдине

Сегодня, 17:15 \\ Происшествия

Неудачливые рыбаки работают в кооперативе "Мултук", который разводит оленей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

 Восемь мужчин решили порыбачить в море неподалеку от острова Большой Ляховский в Булунском районе. Внезапно льдина оторвалась от берега. Теперь жители Якутии плывут в открытое море. Однако они захватили с собой спутниковый телефон, через который дозвонились до руководителя общины оленеводов "Мултук". Так спасателям стали известны примерные координаты пострадавших.

Пока льдина уносит якутов, сотрудники Арктического аварийно-спасательного центра организовали поисковую операцию. Вместе с ними людей ищут представители Минобороны. Булунский улус, где произошла ситуация, находится на севере Якутии и относится к арктическим районам.

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Автор - Александр Лубяной
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