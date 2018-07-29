В Москве обладатель 15 тысяч долларов отравился успокоительным

36-летнего мужчину нашли мертвым в собственной квартире в Молжаниновском районе. Полицейским пришлось взломать дверь по просьбе близких.

Родственники начали беспокоиться, когда житель Москвы перестал отвечать на телефонные звонки. Они отправились к его дому на Синявинской улице, однако никто не открыл. Как оказалось, все это время горожанин лежал бездыханно. По версии правоохранителей, покойный отравился корвалолом и настойкой пустырника.

Примечательно, что накануне смерти москвич стал обладателем крупной суммы денег. Рядом с трупом сотрудники полиции обнаружили сумку с 15 тысячами долларов наличными. Вполне возможно, мужчина переживал по этому поводу и перебрал с успокоительными средствами. Обстоятельства его гибели ещё уточняются. Так пишет телеканал "360".