В Петербурге из больницы выкрали 2-месячную девочку

Мать рожала ребенка под чужим именем, воспользовавшись документами своей подруги-мигрантки. Малышка родилась с пороком сердца, она находилась в больнице №1.

В Петербурге из больницы украли 2-месячную девочку. Как пишут СМИ, малышку выкрали при крайне запутанных обстоятельствах. 24-летняя гражданка Узбекистана находилась в России без регистрации.

Из-за страха последствий девушка решила родить ребенка под чужими документами. Она взяла документы у своей 36-летней знакомой, которая также приехала в Петербург из Узбекистана, однако имела регистрацию. Врачи подмены документов не заметили, женщины были похожи.

20 сентября мигрантка родила девочку. После этого малышку положили в больницу на Авангардной улице. Оттуда ее забрала та самая 36-летняя женщина, которая позволила подруге родить под ее документами. Теперь инцидент расследует полиция. Правоохранители ищут 2-месячную девочку и женщину, которая в документах указана ее матерью, но таковой не является.