В Тосно спасли подростка от прыжка с балкона горящей квартиры

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В Ленинградской области в Тосно пожарные спасли юношу и его бабушку от пожара. Подросток намеревался спрыгнуть с балкона, чтобы спастись от огня.

 Вчера, 16 ноября около 16 часов в пожарную службу поступил звонок о пожаре в доме по улице Советской. Начальник дежурной службы, выехавшей на место происшествия, рассказал, что огня они не увидели, но из квартиры четвертого этажа шел густой дым. Все жильцы дома вышли на улицу. На подоконнике окна одной из квартир был замечен молодой парень, который едва удерживал равновесие. Еще одна жительница этой же квартиры высунула голову в форточку, чтобы вдохнуть воздух.

Дверь квартиры вскрыли бензорезом. И мальчика, и его бабушку удалось спасти. Женщина на момент приезда пожарных была почти в бессознательном состоянии. Ее госпитализировали. Юноша тоже был отправлен на осмотр к медикам.

Пожар был ликвидирован около 17:00 16 ноября. Причины возгорания выясняются.

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Автор - София Волкова
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