Житель Санкт-Петербурга шокировал прохожих прогулками по канату

Сегодня, 14:50 \\ Происшествия

Во время «прогулок» человека несколько раз сдувало ветром. Однако он был подстрахован и смог продолжить свой перформанс. Снимки и видео «прогулки» экстремала уже попали в социальные сети и СМИ.

Сегодня, 17 ноября на проспекте Энгельса в Питере прохожих шокировал экстремал, идущий по тросу между зданиями. На место действа в район ЖК «Живой родник» прибыла пожарная машина, подготовившая лестницу. По словам прохожих, мужчине удалось дойти до конца, после чего он направился в обратную сторону. По предположениям свидетелей, трос натянут в районе 27 этажа.

По предполагаемым данным, канатоходцем является промышленный альпинист 27 лет Александр Грибанов. В сентябре во время шторма ему удалось пройти по канату, протянутому в районе 22 этажа жилого комплекса «Ладожский парк».

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

«Принц на горошине»: московский подросток прожил несколько лет с горохом в носу

Столичные врачи провели операцию по удалению окаменевшей горошины из носа пациента.

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

14 лет колонии: Серпуховский суд вынес вердикт отрубившему руки жене Грачеву

 Заседание проходило сегодня, 15 ноября. На нем присутствовало невероятное количество...

В случае передачи части Курил Японии Токио намеренно установить там свой суверенитет

 Ради этого в правительстве страны даже заявили, что не станут разрешать США размещать...

"Зачем тратиться?": В Калининграде главврач пожалела лекарство умирающему младенцу

В родильном доме Калининграда скончался новорожденный ребенок. Причина смерти — главврач...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ