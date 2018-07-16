Житель Санкт-Петербурга шокировал прохожих прогулками по канату

Во время «прогулок» человека несколько раз сдувало ветром. Однако он был подстрахован и смог продолжить свой перформанс. Снимки и видео «прогулки» экстремала уже попали в социальные сети и СМИ.

Сегодня, 17 ноября на проспекте Энгельса в Питере прохожих шокировал экстремал, идущий по тросу между зданиями. На место действа в район ЖК «Живой родник» прибыла пожарная машина, подготовившая лестницу. По словам прохожих, мужчине удалось дойти до конца, после чего он направился в обратную сторону. По предположениям свидетелей, трос натянут в районе 27 этажа.

По предполагаемым данным, канатоходцем является промышленный альпинист 27 лет Александр Грибанов. В сентябре во время шторма ему удалось пройти по канату, протянутому в районе 22 этажа жилого комплекса «Ладожский парк».