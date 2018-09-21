В Таганроге соседи по квартире избили и ограбили пенсионера

Сегодня в Таганроге пожилой мужчина обратился в отделение полиции №2. По словам пенсионера, его ограбили соседи по квартире, которые также применили к нему физическую силу.

Правоохранительные органы установили, что с пенсионером проживали двое мужчин. Узнав, что пожилой хозяин квартиры получил пенсию, преступники дважды ударили старика, пока тот не отдал им пенсию. Сам мужчина решил спрятаться у соседей и вызвать полицию. Злоумышленники в этот момент забрали также два мобильных телефона, телевизор и пылесос.

Прибывшие по вызову полицейские успели квартирантов. Задержанным мужчинам 31 и 37 лет. Ранее они уже были осуждены за воровство. Украденные вещи возвращены законному владельцу. В отношении задержанных заведены уголовные дела за разбойное поведение.