В ДТП в Самарской области пострадали двое детей

Сегодня, 13:58 \\ Происшествия

Инцидент произошел в Сергиевском районе Самарской области. Дети находились в машине Kia в то время как у соседнего Renault отвалилось колесо в процессе движения.

Местные правоохранительные органы сообщают, что ДТП произошло сегодня около 11 утра. Когда автомобиль Renault потерял колесо, женщина за рулем Kia от неожиданности потеряла управление. Она двигалась во встречном направлении. Вследствие этого Kia перевернулась на крышу.

В салоне автомобиля вместе с девушкой ехали двое детей: один возрастом 10 лет, второй - 1 год и 10 месяцев. Они получили ушибы и царапины, а также сотрясение головного мозга. Девушка, не справившаяся с управлением, пострадала сильнее. О ее судьбе не сообщается. Водитель потерявшей колесо иномарки также находится в больнице. Полиция работает на месте происшествия.

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Автор - София Волкова
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