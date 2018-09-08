Врачебная ошибка лишила американку обоих почек

Сегодня, 13:21 \\ Происшествия

В штате Колорадо местной жительнице удалили здоровые почки по ошибке. Об этом передает канал Fox 31.

73-летняя Линда Вулли в марте 2018 года узнала, что одна из ее почек поражена опухолью. В том же месяце американке назначили биопсию. Результаты показали, что подозрение на рак у почек отсутствует. Несмотря на это, в мае операция все же была проведена – женщине удалили обе почки.

Сейчас Линда Вулли ждет донора для пересадки хотя бы одной почки, чтобы сохранить жизнь. В среднем ожидание органа для трансплантации занимает в штатах около 7 лет. Женщина обеспокоена, она утверждает, что медицинское учреждение обязано найти ей орган после такого инцидента. Она взволнована тем, что у человека, попадающего в больницу, не такой уж и большой и выбор. Он просто вынужден верить, что получит помощь.

В ноябре этого года стало известно о 51-летней американке Морин Пачеко. Из-за автокатастрофы у женщины неправильно сросся перелом, что доставляло ей сильные боли в спине на протяжении многих лет. Женщине диагностировали рак. Во время операции хирург с ранее безупречной репутацией спутал почку со злокачественной опухолью и удалил ее. Ошибка обнаружилась патологоанатомом. Хирургу грозит лишение лицензии и штраф на огромную сумму денег.

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Автор - София Волкова
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