Пять человек скончались после столкновения поезда и автобуса в Саратовской области

Катастрофа произошла в 15 километрах от границы с Казахстаном. Очевидцы рассказали о ней в социальных сетях.

17 ноября автобус с 7 пассажирами ехал из Саратова в Уральск. Около 12 часов грузовой поезд протаранил его на железнодорожном перезеде в поселке Озинки Саратовской области. После столкновения, автобус отлетел от путей, врезался в столб и завалился набок. К месту происшествия прибыли сотрудники "скорой помощи", ГИБДД и регионального МЧС. Они помогают людям и разбираются в обстоятельствах.

По последним данным, четыре человека скончались сразу. Остальные получили травмы. Водителя и ещё одну пассажирку зажало поврежденными конструкциями. Спасатели демонтировали мешающие детали и вытащили пострадавших к медикам. Женщина впала в кому и в тяжелом состоянии умерла по дороге в больницу, став пятой жертвой ДТП. Как отмечает Mash, все люди из автобуса являются жителями Казахстана.