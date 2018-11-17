В Капотне устранили пожар на НПЗ и назвали его причину

Возгорание могло возникнуть из-за деформации оборудования. Так заявил заместитель главы предприятия Роман Романов.

17 ноября в Капотне зафиксировали два очага пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Ровно в 11 часов по московскому времени пожарные окончательно устранили пламя. Они эвакуировали сотрудников завода из близлежащих корпусов, однако все остались невредимы. Выбросы в атмосферу не представляют опасности для жизни горожан.

Тем временем, другие части НПС продолжают работать. Причиной пожара Роман Романов назвал неизвестное повреждение печи для переработки нефтепродуктов. Установку отключили от общей системы. Остатки горючих веществ вытесняет азот, который подается внутрь оборудование по трубе.