Автобус с пассажирами загорелся на улицах Владивостока

Сегодня, 10:20 \\ Происшествия

Первомайский район заполонил густой черный дым. О последствиях рассказала пресс-служба городского ГУ МЧС.

 17 ноября рейсовый автобус загорелся во Владивостоке под эстакадой в нескольких метрах от остановки транспорта "Окатовая". Заметив неладное, все пассажиры оперативно выбрались на улицу и избежали травм. Вскоре огонь захватил практически весь корпус. Многие горожане осветили пожар в социальных сетях.

Сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия через 4 минуты после вызова. 11 человек с тремя машинами локализовали и погасили возгорание. По данным МЧС, его площадь составила 25 квадратных метров.

Вслед за пожарными, к горящему автобусу примчались инспекторы ГИБДД. Они начали проверку, пытаясь определить причины воспламенения транспортного средства.


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Автор - Александр Лубяной
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