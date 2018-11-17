Автобус с пассажирами загорелся на улицах Владивостока

Первомайский район заполонил густой черный дым. О последствиях рассказала пресс-служба городского ГУ МЧС.

17 ноября рейсовый автобус загорелся во Владивостоке под эстакадой в нескольких метрах от остановки транспорта "Окатовая". Заметив неладное, все пассажиры оперативно выбрались на улицу и избежали травм. Вскоре огонь захватил практически весь корпус. Многие горожане осветили пожар в социальных сетях.

Сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия через 4 минуты после вызова. 11 человек с тремя машинами локализовали и погасили возгорание. По данным МЧС, его площадь составила 25 квадратных метров.

Вслед за пожарными, к горящему автобусу примчались инспекторы ГИБДД. Они начали проверку, пытаясь определить причины воспламенения транспортного средства.



