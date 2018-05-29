Девушке пробили череп во время ринопластики в Москве

Сегодня, 10:14 \\ Происшествия

Инцидентом уже заинтересовались правоохранители, СК организовал доследственные проверки. Операцию по изменению формы носа 25-летняя девушка делала в частной клинике российской столицы.

 В Москве во время ринопластики девушке пробили череп. По данным СМИ, в выполнявшая операцию хирург допустила некую ошибку. Из-за этого у пациентки началось сильное кровотечение. Хирург не смогла самостоятельно справиться с кровотечением, пришлось вызывать врачей скорой помощи.

Приехавшим медикам хирург сказала, что кровотечение у девушки возникло из-за реакции организма на лекарства. Пациентку отвезли в городскую больницу, там версия о кровотечении из-за препарата не подтвердилась. СМИ пишут, что врачи обнаружили у 25-летней девушки пробитый череп. Якобы, пациентке частной клиники пробили череп во время неверных манипуляций, осуществляемых в ходе ринопластики.

Девушка перенесла несколько операций, которые ей сделали врачи городской больницы. Жизнь пациентки, которая пострадала во время неудачной ринопластики, сейчас поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. В СК организовали проверки. По итогам расследования правоохранители примут решение.

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Автор - Анна Пушкина
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