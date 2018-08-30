В Капотне факелом полыхает нефтеперерабатывающий завод

Пожару присвоили третий ранг сложности. Подробности рассказали представители ГУ МЧС.

16 ноября в московской Капотне вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. По словам источников, факельное горение началось в цехе установки крекинга. Второй очаг полыхает в 50 метрах - это печь дожига. Оба столпа огня поднимаются на высоту десятка метров и сопровождаются густым черным дымом.

К тушению пожара на заводе привлекли более 160 сотрудников МЧС. Несмотря на все усилия, огонь локализовать не удалось. Кроме того, существует явная угроза распространения пламени за пределы НПЗ. Пока данных о пострадавших не поступало.

Эксперты Минэнерго отмечают, что выбросы в результате пожара не представляют опасности для здоровья горожан и экологической обстановки Москвы. Вредные вещества в атмосфере пока не превышают допустимую норму.