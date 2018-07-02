Бывший депутат Госдумы Леонид Маевский задержан за вымогательство 37,5 млн долларов

Бывший депутат Государственной Думы, ныне бизнесмен, Леонид Маевский взят под стражу за вымогательство в особо крупных размерах. Постановление вынес Тверской суд Москвы. Маевский пробудет под арестом до 14 января 2019 года.

Бизнесмен подозревается в вымогательстве 37,5 млн долларов с лиц, на которых у него имелась компрометирующая информация.

По мнению следователей, Маевский состоял в сговоре с неизвестными людьми в период с 31 октября по 8 ноября этого года. Он требовал заплатить ему 37,5 млн долларов. В противном случае, Маевский обещал придать огласке личную информацию, наносящую вред репутации потерпевших. 14 ноября по данному делу возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали на следующий же день.

Приговор о содержании под стражей вынес судья Дмитрий Гордеев. Заседание проходило в закрытой от СМИ форме, так как на этом настоял Маевский. По его словам, на заседании могут быть задеты интересы страны и ее безопасности. Адвокаты обвиняемого комментариев не дают.

Самый большой срок, который грозит задержанному – 15 лет.

Леонид Маевский занимался политикой 1999 по 2003 год. Он состоял во фракции КПРФ. Также он являлся главной компании, в руках которой был сосредоточен контрольный пакет акций «Мегафона».