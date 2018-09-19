На Кубани женщину подозревают в убийстве собственного новорожденного ребенка

Следственный комитет Краснодарского края подозревает женщину 37 лет в убийстве младенца, труп которого был найден в поселке Новоивановском Гулькевичского района.

Трагедия произошла в частном доме. Владелица участка родила малыша 10 ноября дома, не обращаясь к медикам за помощью. Во время первой дачи показаний женщина сказала, что младенец оказался мертвым при рождении. Испугавшись, женщина обернула его в мусорный пакет.

Позже судмедэксперты подвели итоги своего исследования: ребенок родился живым. Причина смерти – асфиксия. Вероятно, мать душила мальчика петлей.

В отношении матери погибшего мальчика возбудили уголовное дело по статье 106. В процессе допроса обвиняемая признала вину. По ее словам, на убийство е толкнуло затруднительное материальное положение. Следственный комитет продолжает расследование.