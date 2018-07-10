В Краснодаре начался суд по делу каннибалов, закатавших тело в банки

Прикубанский районный суд сообщил о начале закрытого судебного заседания по делу «краснодарских каннибалов».

О закрытом слушании попросила обвиняемая сторона, ссылаясь на некоторые факты дела, которые не соответствуют этическим принципам. Огласка этих фактов могла бы повлиять на объективность окончательного вердикта. Просьбу поддержала сторона зашиты.

Прикубанский районный суд впервые столкнулся с судебным процессом, в котором участвуют присяжные. Кандидатов было более 800 человек. Из них прийти на суд решились 35 человек. В итоге на всем слушании присутствовало 8 присяжных. Им необходимо будет решить дальнейшую судьбу обвиняемой в каннибализме женщины. Ей предъявили обвинения по статьям «Подстрекательство к убийству» и «Убийство». Ее супруг в данный момент болен туберкулезом и в заседаниях участия не принимает.

В сентябре прошлого года в районе Краснодарского летного училища были обнаружены фрагменты тела 35-летней женщины. Позже в преступлении была обвинена супружеская пара, которая находилисась в общежитии училища. Их арестовали как главных подозреваемых.

Следствие установило, что обвиняемые были знакомы с жертвой и накануне распивали вместе алкоголь. Возникла ссора, в ходе которой жертву убили и расчленили. Обвиняемый мужчина сфотографировался на фоне останков. Телефон с этими фото позже был найден на улице и передан в полицию.

Супругов арестовали на основании того, что в месте их проживания нашли части тела погибшей в солевом растворе.

Районный суд пока что не подтверждает слухи о каннибализме супругов. По факту сейчас рассматривается дело только об одном убийстве прошлого года. Обвиняемые свою причастность отрицают.