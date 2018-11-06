На Кубани родители раненной львицей девочки требуют у директора цирка 5 миллионов рублей

Именно такая сумма указана в судебном иске, поданном после инцидента в Успенском районе. Об этом рассказали представители прокуратуры Краснодарского края.

Продолжается расследование уголовного дела против директора передвижного цирка, посетившего Кубань. Прокурор приобщил к материалам заявление от родителей пострадавшей девочки. Они требуют от организатора выступления 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба.

В настоящее время имущество директора арестовано. Часть его изъяли для расследования. Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства происшествия, в котором пострадала 4-летняя девочка. Среди прочего, они ждут экспертное заключение по ограждению вокруг сцены. Правоохранители также временно пристроили животных. Двух львиц поселили в частном зоопарке, соответствующем всем условиям для их жизни.

Напомним, в конце октября львица атаковала маленькую зрительницу в селе Успенское. Врачи ввели девочку в медикаментозную кому, в которой она пережила травматический шок. Самой опасной травмой стало повреждение лицевого нерва, которое грозит нарушением мимики. По данным ТАСС, сейчас пациентку перевели из реанимации в обычный стационар.