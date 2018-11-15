И.о главврача из Калининграда арестовали по делу об умершем младенце

Сегодня, 18:07 \\ Происшествия

Подозреваемая будет ожидать судебного заседания в СИЗО. Об этом 16 ноября заявила пресс-служба регионального СУ СК.

 Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудницы родильного дома №4 в Калининграде. По версии следствия, и.о главврача отказалась назначить дорогостоящий препарат "Куросурф", жизненно необходимый новорожденному ребенку. Из-за этого недоношенный младенец весом в 700 граммов умер.

Действия медика оценили, как превышение должностных полномочий. Как полагают следователи, женщина намеренно внесла в документы ложную информацию о мертворожденном малыше, чтобы скрыть свое преступление. Они потребовали для задержанной самой суровой меры пресечения. В пятницу утром калининградский суд арестовал врача до 14 января.

Ситуацию прокомментировали в областной администрации. По словам чиновников, в роддоме нет дефицита упомянутого лекарства. Более того, "Куросурф" не попадает в категорию дорогостоящих препаратов при цене 22-24 тысячи рублей.

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Автор - Александр Лубяной
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