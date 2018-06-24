В Москве задержали мошенника, «кинувшего» на 555 тысяч рублей покупателей билетов на ЧМ-2018

Сегодня, 15:11 \\ Происшествия

Об этом сообщил бывший министр спорта РФ Виталий Мутко.

Мутко сообщил, что в Москве правоохранители задержали мужчину, который летом 2018 года во время Чемпионата мира по футболу обманул группу болельщиков, которые купили у него билеты на финальный матч мундиаля.  В одном из кафе на Тверской улице мошенник предложил заветные пропуски на матч нескольким фанатам. Покупатели уточнили, пропустят ли их на стадион, если выяснится, что они купили билеты с рук. Спекулянт заверил, что всё будет в порядке и, получив 555 тысяч рублей, радостно исчез.

Естественно, на финальный матч одураченных болельщиков не пустили, и они обратились в полицию, которая объявила прохиндея, «кинувшего» фанатов, в розыск. Дело в том, что перепродавать и покупать билеты на ЧМ-2018 можно было только на официальных ресурсах ФИФА. Билеты проходили перерегистрацию и вновь обретали законный статус для новых владельцев. Спустя четыре месяца мошенник был найден. Теперь, по словам Мутко, судья Мосгорсуда покажет ему «красную карточку» и удалит его на 6 лет за решётку.

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Автор - Мария Ремарк
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