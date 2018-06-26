Пьяный мужчина обмочился и избил полицейского в Томской области

Сегодня, 14:51 \\ Происшествия

За такие правонарушения его приговорили к 1 году условного срока. Приговор обнародовала пресс-служба регионального СУ СК.

 Необычное преступление произошло в отделении МВД Зырянского района ночью 1 августа. Пьяного жителя Томской области задержали из-за семейного конфликта. В помещении мужчина обмочился и запачкал штаны. Затем он устроил конфликт с полицейским и решил учинить физическую расправу. Сняв мокрую одежду, дебошир ворвался в комнату дежурного и избил сотрудника МВД.

Вскоре буйного гражданина обезвредили. А пострадавший зафиксировал побои и добился возбуждения уголовного дела по признакам насилия, не представляющего опасности для здоровья. Следственный комитет Томской области довел дело до суда. Теперь осужденный находится на испытательному сроке в 3 года. Впрочем, он ещё имеет возможность обжаловать приговор.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

14 лет колонии: Серпуховский суд вынес вердикт отрубившему руки жене Грачеву

 Заседание проходило сегодня, 15 ноября. На нем присутствовало невероятное количество представителей СМИ.

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

«Принц на горошине»: московский подросток прожил несколько лет с горохом в носу

Столичные врачи провели операцию по удалению окаменевшей горошины из носа пациента.

В случае передачи части Курил Японии Токио намеренно установить там свой суверенитет

 Ради этого в правительстве страны даже заявили, что не станут разрешать США размещать...

"Зачем тратиться?": В Калининграде главврач пожалела лекарство умирающему младенцу

В родильном доме Калининграда скончался новорожденный ребенок. Причина смерти — главврач...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ