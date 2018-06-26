Пьяный мужчина обмочился и избил полицейского в Томской области

За такие правонарушения его приговорили к 1 году условного срока. Приговор обнародовала пресс-служба регионального СУ СК.

Необычное преступление произошло в отделении МВД Зырянского района ночью 1 августа. Пьяного жителя Томской области задержали из-за семейного конфликта. В помещении мужчина обмочился и запачкал штаны. Затем он устроил конфликт с полицейским и решил учинить физическую расправу. Сняв мокрую одежду, дебошир ворвался в комнату дежурного и избил сотрудника МВД.

Вскоре буйного гражданина обезвредили. А пострадавший зафиксировал побои и добился возбуждения уголовного дела по признакам насилия, не представляющего опасности для здоровья. Следственный комитет Томской области довел дело до суда. Теперь осужденный находится на испытательному сроке в 3 года. Впрочем, он ещё имеет возможность обжаловать приговор.