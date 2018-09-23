В ростовской Левенцовке школьник упал в открытый канализационный люк

Ученик седьмого класса Малик, возвращаясь из учебного заведения № 115, стал жертвой открытого люка, который был засыпан снегом. Это произошло 13 ноября. Инцидент получил огласку только сейчас, так как мама мальчика разыскивает свидетелей.

Семиклассник решил немного сменить путь, по которому обычно возвращается из дома. Из-за снежного сугроба открытый люк на улице Еременко97/29 невозможно было увидеть. Держа руки в карманах, мальчик целиком упал внутрь под воду. Именно наличие в люке воды предотвратило серьезные травмы, как считает мать мальчика Милана. Ее сын был сильно напуганным и замерзшим, но травм не получил.

Тяжесть одежды потянула мальчика вниз, он увидел лестницу на стене и стал по ней взбираться. В одиночку выбраться было очень трудно, мальчик окликнул прохожих. На помощь пришла женщина, которая оказалась врачом. Она помогла Малику вылезть из люка, убедилась, что он не травмирован и только тогда отпустила домой.

Милана решительно настроена подать на коммунальную компанию в суд. Пытаясь выяснить, по какой причине открыт люк, она не получила никакой информации. Коммунальщики, по их словам, бессильны, когда люки воруют. Женщина продолжает поиск свидетелей, чтобы довести дело до конца.